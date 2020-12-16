Пашинян запускает руфособскую волну в Армении

Чего только в последнее время не приходилось услышать в адрес России, из бурлящего протестной волной послевоенного Еревана. Подавленная поражением в войне с Азербайджаном, армянское общество между тем, в своем национальном унижении винит Россию, которая должна была по мнению великих ереванских мыслителей отправить своих солдат умирать за чужое карабахское счастье. Иногда доходит до абсурда и Москву обвиняют, по поводу и без, во всех страшных деяниях, с которыми пришлось столкнутся нынешнему поколению армян. Но то, что Россия наводить меланхолию и массовую тоску на Армению, об этом признаться, приходится слышать впервые. С таким эпатажным заявлением выступил армянский политолог Павел Даллакян, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

По его словам, с момента подписания Декларации о прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября, армянские власти и "оппозиция" были вовлечены в некую совместную деятельность, направленную на то, чтобы "морально поставить народ на колени, и обесценить борьбу погибших в зоне боевых действий в Карабахе". Даллакян рассказал, что такой механизм социального явления по насаждению тоски, применяется со времен визита депутата Госдумы Ирины Роднины, которая еще будучи любимым гостем в Армении, в составе парламентской группы дружбы в 2015 году посетила Гюмри, где солдатом срочником Пермяковым была расстреляна армянская семья. Мол, именно Роднина, привнесла впервые в армянское общество меланхоликов политику "долгого национального траура, как способа предотвращения политического созревания народа". Теперь же по мнению Даллакяна, эта политика, продолжается десятками пророссийскими СМИ, которые причиняют непомерные страдания армянскому народу, насаждая психологию вечного траура.

"В сеть, распространяющую недовольство с позиции "стратегического союзника" и "многовекового друга", входит десяток телеканалов, желтая пресса, сотни "фейков" и десятки веб-сайтов. Процитируем основной оттенок эфиров: Эта страница безвозвратной утраты. Карабах стоит на коленях, Родина истекает кровью", - приводит Даллакян цитаты в качестве примера из эфира канала Armnews.

Даллакян утверждает, что целая медийная армия провинциальных журналистов, пытается сформировать новую, скорбную идентичность армянского народа.

К слову, даже не зная армянского языка, уже через пару минут после просмотра эфира этого канала, действительно становится не по себе. Но главный все таки вопрос в том, с чего это Даллакян решил, что за всеобщим психозом в Армении стоят СМИ, связанные с Россией. В Армении давно убрали пророссийские телеканалы, закрыли русские сектора в средних школах, а российские федеральные телеканалы с общественного мультиплекса были сняты, так как по мнению Еревана они распространяют враждебный контент.

Армянские идеологи даже не допускают мысли, что массовый психоз в стране может быть результатом политики постоянной враждебности к соседним странам, которая насаждается местной интеллигенцией и властями на протяжении последних 100 лет. Оголтелая ненависть ко всем странам и культурам в итоге должны были отразится на душевных страданиях целого народа.