Спецназ "Яшма" стал кошмаром для армянских захватчиков

Казахстанский политолог, глава общественной организации "Голос молодежи Казахстана" Асхат Касенгали оценил роль спецназа в успехе Азербайджана в Карабахской войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, по мнению эксперта, мощь армии Азербайджана связана с современным оружием, сильной авиацией, беспрецедентными разведывательными действиями и спецназом. Видео с тренировок спецназа опубликовал YouTube-канал "Пандора".

"Тут необходимо отметить спецназ. Доля спецназа в возвращении Азербайджаном Карабаха огромна. Особенно спецназ "Яшма", созданный вблизи населенного пункта Яшма в Азербайджане. Эти отряды стали кошмаром для армянских захватчиков. Их высокий уровень подготовки и особая тактика не раз поражали вражеские войска", - сообщил Касенгали.

В спецназ Азербайджана попадают 4-5 человек из 100, спецназовцы должны не только иметь отличные физические данные, но и владеть несколькими языками. "Спецназовцы знают азербайджанский, турецкий, русский языки. Половина также владеет английским и армянским", - добавил политолог.

Азербайджанский спецназ регулярно проводит тренировки с турецкими и пакистанскими коллегами. Кроме того, тренировки проходят в Скандинавских странах, чтобы спецназовцы были готовы к любой погоде и местности.

Спецназ включен в воинские формирования всех типов: море, воздух, суша. Известно, что на Каспии размещаются специальные морские военные спецназы "Тигр".

Азербайджанский спецназ обеспечен самым передовым оружием. "Поэтому оружие Турции, России, Израиля, стран НАТО стало неотъемлемой частью этих отрядов", - подчеркнул эксперт.