Армения продолжает агрессивную политику против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана считает заявление министерства иностранных дел Армении от 9 января полностью необоснованным и отвергает содержащиеся в нем утверждения.

Об этом сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В МИД Азербайджана напомнили, что в результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и министерством обороны Азербайджана, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, была задержана и передана следствию.

"Все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в вооруженных силах Армении и размещены на территории Азербайджанской Республики для совершения саботажа и актов терроризма против военнослужащих ее Вооруженных сил и гражданского населения.

В ходе следствия выяснилось, что члены армянской террористической диверсионной группы были отправлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, после вступления в силу прекращения огня в рамках трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Вышеуказанная группа совершила террористические акты против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, в результате чего среди военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей были убитые и раненые.

Поскольку члены диверсионной группы были отправлены в Азербайджан для участия в диверсионной и террористической деятельности в период после прекращения огня, они не считаются военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики.

Эта целенаправленная провокационная деятельность армянской стороны является грубым нарушением международного права, международного гуманитарного права и трехстороннего заявления, а также яркой демонстрацией продолжающейся агрессивной политики этой страны против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика ответственно подходит к обязательствам, установленным международным правом и вытекающим из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, и полностью выполняет эти обязательства. Азербайджанская сторона в то же время призывает Армению выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению, соблюдать прекращение огня и прекратить провокационные военные действия против Азербайджана", - отметили в МИД Азербайджана.