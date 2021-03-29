Армянские неонацисты и глобалисты натравили Германию на Азербайджан

Победа Азербайджана во второй Карабахской войне сформировала новую реальность не только в регионе, но и обозначила новые контуры соотношения сил в мировых процессах.

Разблокирование Карабахского конфликта и открытие сквозных коммуникаций через Каспий и Кавказ, формирование здесь региональной платформы экономического сотрудничества и безопасности рассматривается определенными глобалистскими силами как серьезный вызов их интересам.

Потому Азербайджан вновь оказывается в центре информационной войны, которую активируют не только армянские реваншисты, но и их внешние кураторы, пытающиеся сломить новый центр силы, формирующийся с участием ряда держав, в частности, России,Турции, Ирана и их партнеров на Кавказе и далее. Новая логика процессов такова, что контроль над регионом, включая вопросы безопасности, транспортные маршруты, грузопотоки, технологические платформы, переходит в курацию собственно стран этого региона, а также позволяет и другим экономически мотивированным партнерам, таким в частности как Китай, извлечь свою пользу от столь масштабной кооперации. Азербайджан в этой новой региональной конфигурации выступает главным связующим звеном и представляет всем участникам многоуровневую платформу сотрудничества

Соответственно, это встречает сопротивление мировой закулисы, которая одновременно с нескольких направлений наращивает информационные атаки на Азербайджан, как ключеву зону большой региональной интеграции. С этой целью задействуются подконтрольные международные организации и карманные элиты, в том числе в ведущих странах европейской "демократии", а также армянская лоббистская сеть, традиционно используемая в качестве обслуги в осуществлении тех или иных глобальных и локальных провокаций.

Последние информационные атаки на Азербайджан включили с подачи Германии. Администрации Байдена и Макрона уже отметились своими попытками анонсирования проармянских резолюций с тем, чтобы вернуть ситуацию вокруг Карабаха в прежнее русло. Однако тщетность подобных попыток очевидна, хотя и не исключает военных провокаций в будущем с подачи Армении и ее внешних кураторов.

Свою приверженность глобалистским элитам вынужден был продемонстрировать и Берлин, хотя осложнение отношений с Азербайджаном никоим образом не отвечает интересам собственно Германии. Что еще раз доказывает, что элиты, связанные с крупным капиталом, фрагментированы, и часть из них служит не интересам собственно своих государств, а глубинному интернационалу. Поэтому не вызывает удивление, что следующий месседж в адрес Азербайджана прозвучал на Родине Клауса Шваба.

Профанация в мировом масштабе достигла такого уровня, что "коррупционные" скандалы раздуваются даже вокруг 16 тысяч евро, как это не постеснялись провернуть в Германии вокруг столь незначительной темы, как реклама азербайджанских соков и туризма. Лоббизм в мировой практике еще никогда не смешивали с фруктовым соком. Но главное ведь не истина и суть, а информационный хайп, уверенная подача лжи и продавливание нужных политических подходов.

Мировая конкуренция обостряется, в том числе на информационном поле. Многие крупные СМИ и цифровые платформы находятся под контролем глобалистов, что показали и выборы в США, когда президент ведущей страны мира Дональд Трамп не смог получить доступ к социальным платформам, находившимся под контролем его оппонентов. В результате сегодня экс-президент Трамп озаботился созданием собственной платформы. Кстати, это еще один штрих относительно устойчивости западных демократий и приверженности их тем ценностям, которые они успешно декларируют, но вряд ли сами им в полной мере соответствуют. Проявление двойных стандартов со стороны западных демократий имеет наглядное преломление и через призму Карабахского вопроса путем многолетнего и беспринципного поощрения политики и преступных действий армянского агрессора.

Армянский реваншизм и сегодня удачно вписывается в новые антирегиональные программы. Армянские националисты ищут союзников за пределами региона, в том числе в Германии, что не делает чести этой стране. После Второй мировой войны Германия всячески пыталась дистанцироваться от идей фашизма, но тот факт, что сегодня отдельные немецкие политики готовы так или иначе поддержать армянский фашизм, армянский неонацизм, негативно влияет на имидж и будущее Германии.

Азербайджан нанес удар по армянскому фашизму, и возвращает в регион мир, создавая новые возможности для сотрудничества. Армении, как государству Южного Кавказа, предоставлен исторический шанс выйти из глубокого кризиса и вписаться в семью кавказских народов. Но армянские националисты вновь повторяют ошибки прошлого. Политическое армянство и на этом отрезке времени взяло на себя функции регионального иуды и плацдарма для возобновления войны. Особую роль в этом процессе играют не только националистические силы в самой Армении, но и армянская диаспоральная сеть, препятствующая армянскому народу жить в условиях мира с соседними странами.

Армянские диаспоральные силы, имеющие прочные позиции в СМИ многих стран мира, ведут нечистоплотную, агрессивную информационную войну с целью вновь погрузить Южный Кавказ в атмосферу хаоса и противостояния.

Современные технологии и интегрированные армянские сети позволяют дестабилизировать информационный фон в регионе, выступая с различных медийных платформ - в Берлине, Париже, Вашингтоне, Москве.

Не случайно ведь глобалисты масштабировали армянских агентов своего влияния, внедрив их на ведущие позиции, в частности, в российских СМИ. Россия уже до неприличия лидирует в мире по количеству армян, управляющих стратегическими медиаресурсами российской державы, включая государственные СМИ и цифровые платформы.

Достаточно привести в пример медиаимперию Маргариты Симоньян. Пиар этой персоны ведь не случайно так системно раскручивается новостными агрегаторами и поисковиками, подконтрольными западным партнерам. Любой клик на google выплескивает Симоньян, навязывая широкой аудитории ее образ, искусственно наращивая ее популярность.

Примечательно, что провокации с подачи влиятельных армянских медиаменеджеров России осуществляются уже не только с российского информационного пространства, но и с западного направления. Как последний пример, в инфопровокациях против Азербайджана, заброшенных в СМИ Германии, вновь засветились интересы Симоньян, использующей возможности подконтрольных ей российских ресурсов RT и Sputnik.

И если даже в России еще не могут обезвредить силы, противодействующие интересам этого государства на стратегических для Москвы направлениях, не готовы обезопасить коммуникации России с ее ключевыми внешнеполитическими партнерами, к числу которых относится Азербайджан, то претензии к далеким Берлину или Парижу на этом фоне менее актуальны.

Гюльнара Мамедзаде