Кто стоит за атакой на Азербайджан в Германии?

У Азербайджана и Германии отношения складывались многие годы достаточно ровно. Были определенные шатания, когда у Берлина что-то не клеилось с Анкарой, но в целом особых проблем не наблюдалось.

На этом фоне очень заметна появившаяся в последнее время неприятная тенденция. А именно - немецкие СМИ начали серию атак на Азербайджан. Публикуются материалы, в которых делается попытка дискредитировать Азербайджан и его победу.

Нельзя назвать это большой неожиданностью. Дело в том, что Германия странно негативно восприняла итоги 44-дневной войны, хотя трудно обвинить Берлин в каких-то симпатиях к Еревану. Тем не менее, это факт - Германия с раздражением следила за успешным продвижением азербайджанской армии, официальные лица и СМИ этой страны не могут успокоиться до сих пор. В адрес Баку делаются необоснованные заявления, а в СМИ публикуются ничем не подтвержденные и нелогичные материалы. Непонятно, ради чего германские медиа жертвуют своей репутацией и откуда вообще берется вся эта информация.

Повторим - непонятно, чем победа Азербайджана могла так задеть интересы Германии, но задела, похоже, сильно, потому что посол ФРГ в Азербайджане ни разу не присоединился к визитам дипломатического корпуса ни в Гянджу, ни на освобожденные территории. Он игнорировал эти поездки и демонстративно от них отказывался. Видимо, следуя специальным указаниям.

Ведут активную кампанию против Азербайджана и германские организации, действующие в Грузии. Этим то что понадобилось?..

В связи со всей этой странной ситуацией начали выясняться подробности, которые азербайджанская сторона старалась не афишировать, дорожа отношениями с партнером. Оказывается, Германия не раз пыталась ставить палки в колеса отношениям Азербайджана с НАТО и Евросоюзом, чинила препятствия участию нашей страны в некоторых учениях альянса. Когда узнаешь об этом, нынешняя атака германских СМИ на Азербайджан уже не кажется неожиданной.

Но есть еще одна причина, которая многое объясняет. Выясняется, что в Германии имеет влияние российский "Спутник". Российские ресурсы там пользуются популярностью, а RT Deutsch особенно. Ресурс Маргариты Симоньян сумел просочиться не только на информационное, но и на пропагандистское поле Германии. Два года назад германские власти пытались что-то там Марго запретить, но мадам победила. И сегодня делает там свою пропаганду. Конечно, для медиа такого государства, как Германия, стыдно поддаваться армянской пропаганде, но это, видимо, видится ненормальным только для нас. А немецким СМИ в удовольствие распространять ахинею об Азербайджане и нашей войне. Если нам уделяется столько внимания, значит, это кому-то нужно. А появление в деле самой Марго Симоньян не оставляет сомнений в том, кому именно.

"Спутник" не случайно назвали на Западе агентом влияния. Однако там ошибаются, считая ресурс агентом влияния России. На самом деле симоньяновский RT является агентом влияния армянства. До назначения Симоньян главой ресурса в 2013 году отношение к агентству было иным, потому что он не занимался грязными делами, никого не подставлял и не сталкивал. Под руководством Симоньян основной задачей "Спутника" стало продвижение интересов армянства, а там, где интересы армянства, там провокации и грязная игра. Сегодня RT Deutsch выполняет в Германии роль агента влияния против Азербайджана.

Процесс, по всей видимости, будет продолжаться, и чушь в адрес Баку на немецком языке мы услышим не раз.

А тем временем, в самой Германии нарастают проблемы. И в экономике, и в политике. Страна переживает экономический кризис. Правительство оказалось неспособно справиться с ситуацией, вызванной пандемией, и сегодня эта богатейшая страна Европы оказалась перед массой серьезных проблем. Политический кризис, неспособность властей регулировать внутриполитических отношений. Кроме того, все чаще происходят коррупционные скандалы.

Еще одной нелицеприятной стороной политики этой страны являются расизм и оголтелая исламофобия. Правительство само создало почву для распространения этих явлений, и теперь и хотело бы остановить волну сползания Германии в нацизм, да не получается. Как говорится, джин был выпущен из кувшина, и загнать его обратно не представляется возможным.

Вот о чем стоит писать германским СМИ, а не зачитываться "Спутником".