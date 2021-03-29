Почему Германия, захлебывающаяся в полицейском насилии и коррупции, нацелилась на Азербайджан?

В последнее время немецкие СМИ предприняли серию атак на Азербайджан, выдвигая необоснованные обвинения в адрес нашей страны. Германия не могла переварить победный марш азербайджанской армии и в активный период 44-дневной Отечественной войны. В то время официальные лица этой страны делали необоснованные заявления, а в СМИ публиковались неаргументированные и нелогичные материалы.

Но почему Германия так предвзято настроена против Азербайджана? Разумеется, есть фактор проармянства и армянской диаспоры. Судя по всему, Германия не может принять победу Азербайджана над Арменией. Достаточно обратить внимание на очень маленький нюанс: посол Германии в нашей стране ни разу не присоединился к визитам дипломатического корпуса на освобожденные территории. Посол демонстративно на основании особых инструкций отказывался от этих поездок.

Поэтому не случайно, что в настоящее время политическое сообщество и СМИ Германии настроены против Азербайджана. Германия, которая ищет в чужом глазу соломину, а в своем - не замечает и бревна, даже не воздерживается от необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. В настоящее время эта страна испытывает серьезные проблемы как в экономическом контексте, так и в вопросе регулирования внутриполитических отношений. В частности, Германия, которой не удалось реализовать эффективную политику в борьбе с COVID-19, сейчас столкнулась с серьезными экономическими и финансовыми проблемами. Правительство поставило страну лицом к лицу с политическим кризисом. Расизм, нетерпимость к другим народам, исламофобия получили широкое распространение, а коррупция и насилие со стороны полиции достигли своего пика. Нынешнее правительство не может предотвратить эту негативную тенденцию.

Достаточно привести лишь один пример полицейского насилия в Германии, которая старается преподнести себя в качестве колыбели демократии - кадры августа прошлого года, на которых полицейский пытается схватить несовершеннолетнего ребенка за шею в германском Дюссельдорфе, вызвали резонанс во всем мире.

Полиция, прибывшая по вызову в связи с инцидентом в ресторане в центре города, хотела арестовать "за воспрепятствование деятельности полиции" человека, не участвовавшего в инциденте. Сотрудник полиции при задержании прижимал коленом шею задержанного, что было весьма похоже на задержание впоследствии погибшего Джорджа Флойда в США. Реакция окружающих ничего не изменила.

Таких фактов о насилии со стороны полиции в Германии десятки. Сегодня там также наблюдается очень серьезная тенденция к росту коррупции. С учетом этого, есть только одно объяснение тому, что правительство и СМИ Германии, игнорируя все это, "вставляют палки в колеса" таких стран, как Азербайджан - неспособность мириться со славной победой Азербайджана в Отечественной войне и тяжелым поражением Армении...

Альпер Зия