Делегация ОИС поедет с миссией в Агдам

Пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, для ознакомления с военными преступлениями, совершенными Арменией, шестого апреля делегация посетит город Гянджу и освобожденный от оккупации Агдамский район.

В рамках визита также намечены встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.