https://news.day.az/politics/1331435.html Делегация ОИС поедет с миссией в Агдам
Делегация ОИС поедет с миссией в Агдам
Пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана.
Как передает в понедельник Trend, для ознакомления с военными преступлениями, совершенными Арменией, шестого апреля делегация посетит город Гянджу и освобожденный от оккупации Агдамский район.
В рамках визита также намечены встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре