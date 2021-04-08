У преступника Кочаряна нет шансов изменить новые реалии в регионе

Возвращение Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна или любых других политиков, находившихся ранее во власти в Армении на волне так называемого "миацума", может стать катастрофой не только для этой страны, но и для всего региона.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Конечно, мы говорим только теоретически о возможности их возвращения во власть, потому что деятельность националистов и агрессоров, пришедших к власти в 90-е годы с лозунгами шовинизма, была для того времени необходимостью для определенных политических кругов. В Армении только эти люди могли подтолкнуть и вовлечь все общество в политику территориальных претензий и войны против соседнего Азербайджана в соответствии с интересами некоторых геополитических сил. На протяжении почти 30 лет эта хунта продолжала агрессивную политику против Азербайджана", - напомнил он.

Однако, по мнению нашего собеседника, эти политики были выкинуты на свалку истории Армении.

"Теоретически, что может произойти, если свергнутые националистично настроенные шовинисты захватят власть в Армении? В этом случае продолжающийся процесс мира и безопасности в регионе может быть прерван и может возникнуть угроза новой карабахской войны", - предупредил эксперт.

К счастью, продолжил он, у бывших радикалов нет шансов вернуться к власти в Армении.

"Поскольку в то время радикалы не пришли к власти самостоятельно, их привели определенные геополитические силы. Они оставались у власти почти 30 лет с помощью внешней силы. Сегодня у них нет возможности прийти к власти самостоятельно и больше нет тех геополитических сил, которые были заинтересованы в их приходе во власть. Таким образом, шансы и перспективы прихода к власти Кочаряна, Саргсяна и др. радикалов практически равны нулю", - резюмировал Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов