В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета

В Баку девятого апреля проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета, посвященное подготовке III заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, сообщает Day.Az.

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