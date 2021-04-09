https://news.day.az/politics/1332485.html В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета - ФОТО
В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета - ФОТО
В Баку девятого апреля проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета, посвященное подготовке III заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, сообщает Day.Az.
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