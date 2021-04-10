Несолоно хлебавши: коротко о визите Пашиняна в Москву

С приближением даты предстоящих внеочередных парламентских выборов в Армении, назначенных на 20 июня 2021 года, в стране все больше обостряется внутриполитическая борьба между различными партиями и группировками.

Все политические силы в маленькой горной Республике бросились на поиск союзников и влиятельных зарубежных "друзей", которые могли бы помочь победить. Естественно, что на первый план выходит проблема завоевания поддержки богатой зарубежной армянской диаспоры, которая заинтересована в том, чтобы в Армении у власти находились ее ставленники, готовые по первому же намеку выполнять ее указания.

Традиционно, значительна роль России, как главного экономического партнера и союзника Армении, фактор, который играет ключевую роль в армянской внутренней политике.

Несомненно, что большинство политических сил в Армении заинтересованы в поддержке со стороны Москвы, особенно после сокрушительного поражения во Второй Карабахской войне и той посреднической роли, которая сыграла Россия, которая буквально в последний момент спасла Армению от полной катастрофы.

Премьер-министр Н. Пашинян, не отличавшийся особым русофильством, сейчас волей судьбы вынужден, скрипя сердцем, петь дифирамбы российской политике и лично Президенту В. Путину, хотя ещё недавно занимался тем, что явно и тайно налаживал отношения с Западом, постепенно меняя внешнеполитический курс страны.

Но увы, новые реалии после поражения в войне заставили Н. Пашиняна отказаться от этого и начать снова хорошо забытое еще недавно старое - укреплять двусторонние связи с Россией, а также с ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и другими организациями, в которых Армения также является ближайшим партнёром.

В предстоящих парламентских выборах против блока Н. Пашиняна готовы выступить все оппозиционные политические силы, от левых до правых, включая представителей влиятельного, так называемого "Карабахского клана", который всегда декларировал свою близость к России и находился у власти в Армении с 1998 по 2018 годы.

Несмотря на внутренние распри между бывшими друзьями-соратниками, а ныне врагами- конкурентами Р. Кочаряном и С. Саргсяном, оба бывших Президента Армении соревнуются в том, чтобы показать избирателю свою неизменную ориентацию на Россию и завоевать этим большинство голосов.

Р. Кочарян первым побывал в Москве, провёл множество встреч, включая онлайн встречу с Президентом В. Путиным, лидерами диаспоры, а также дал обширное интервью на 1ом российском телеканале, где не только признал фактор поражения в войне и тяжелого кризиса в Армении, но и дал обещания снова, придя к власти, вернуть все на круги своя.

Всем своим своим визитом Р. Кочарян демонстрировал, что он свой человек в российском истеблишменте и полностью гарантирует пророссийский курс без всяких экспериментов а ля Пашинян, подготовленного в лабораториях "духовного отца" нынешней армянской власти Сороса.

Безусловно, такой предвыборный расклад не может дать спокойно жить Никол Воваевичу, который не смотря на падение популярности, продолжает лидировать в предвыборных опросах общественного мнения. Добившись встречи в Москве с Президентом В.Путиным, Н. Пашинян даже самоизолировался ради этого на неделю, чего бы наверняка никогда не сделал бы раньше.

Перед поездкой в Москву, Н. Пашинян дал обширное интервью российскому агентству Интерфакс (на интервью телевидению как у Р. Кочаряна денег не оказалось, спонсоры не дали), в котором клялся в верности и неизменности внешнеполитического курса, сделав почему-то основной упор на укрепление военно-технического сотрудничества.

Продолжая тешить себя надеждой, что как и в предыдущие годы Армения может практически бесплатно, в кредит получить огромное количество военной техники, Н. Пашинян вновь заговорил о приобретении новой партии истребителей СУ 30, которые по его словам усилят военную мощь армянской армии.

Конечно, армянские военные могут даже заказать атомную подводную лодку для своих несуществующих пока ВМС на озере Севан (Гойча), но за "чей счёт банкет"? Явно, что российская сторона больше благотворительностью, как в прошлые годы, заниматься не собирается, помня о том, что все потом становиться легкой добычей для азербайджанских беспилотников и экспонатами музея трофеев в Баку.

Прибыв в Москву, Н. Пашинян сразу же отправился в Кремль на встречу с Президентом В. Путиным, где первым делом бросился обниматься, не смотря на протоколы ВОЗ в связи с пандемией коронавирусом, видимо всем видом показывая, что он совершенно здоров.

В открытой для прессы части встречи, Никол Воваевич клялся в вечной дружбе, благодарил Россию за помощь, в общем как всегда льстил и подлизывался. Далее в свойственной для всех армянских политиков манере, продолжил жаловаться главе Российского государства на то, как "бедную" Армению "обижают" соседи Азербайджан и Турция, которые видите ли, мечтают стереть страну с политической карты мира.

Ну и не мог, как всегда, не повторить известные армянские тезисы про мифический "арцах" и его статус, который уже сгнил на свалке истории и поплакал о судьбе армянских террористов, которые все ещё находятся в тюрьме в Азербайджане.

Однако в ответ он услышал то, что наверняка его не только не успокоило, но и наоборот, думается, ещё больше взволновало. Умудрённый опытом политик Президент В. Путин ответил ему парой протокольных фраз о традиционной дружбе и сотрудничестве двух стран, и особо подчеркнул значение того, что произошедшее урегулирование Карабахского конфликта создало предпосылки для регионального экономического сотрудничества и открытия транспортных коридоров.

Все, что потом обсуждалось за закрытыми дверями, судя по всему, проходило вокруг этой темы.

Выйдя из Кремля довольно подавленным, не найдя поддержки российского руководства темы статуса (кстати по вине именно армянской стороны, которая отвергла ещё в 2019 году предложения по освобождению части оккупированных территорий в обмен на разблокирование коммуникаций), Никол Воваевич отправился прямиком на встречу с представителями диаспоры в армянскую цитадель-московский отель "HYATT Арарат", владельцем которого являются близкие ему московские армяне, ещё проявляющие интерес к блоку Пашиняна.

Следует отметить, что прозападная позиция Н. Пашиняна давно отворотила от него большинство представителей российской армянской диаспоры, ведь недаром Председатель Союза Армян России и по совместительству один из главных спонсоров армянской армии Ара Абрамян, как раз в этот день демонстративно прилетел в Ереван и провёл встречу с Президентом А. Саргсяном, как бы всеми своими действиями показывая пренебрежение и презрение к своему будущему сопернику на выборах.

Все что происходило за закрытыми дверями отеля в Москве рано или поздно станет явным. Однако, скорее всего те, кто пришёл на встречу, ничего нового, кроме просьбы о поддержке и денежных вливаниях не услышали.

Таким образом не смотря на видимый оптимизм Н. Пашиняна в преддверии визита в Москву, реально добиться всего того, о чем он говорил, ему не удалось.

Безусловно, что российская сторона продолжит своё военно-техническое сотрудничество с союзной Арменией, но удовлетворять все запросы армянской стороны будут исходя из реальной финансовой ситуации и из того, чтобы потом это не превратилось бы в трофеи.

В очередной раз Армении дали понять, что видят пути окончательного урегулирования конфликта не в возрождении военной мощи и попытках реванша, а в признании новых геополитических реалий и открытии транспортных коридоров.

Все попытки отхода от выполнения достигнутых трёхсторонних Заявлений могут привести к трагическим последствиям для Армении. Желание Н. Пашиняна заручиться поддержкой Москвы на предстоящих выборах также оказались не состоятельны, так как там ещё помнят о попытках армянского руководства перебежать на Запад.

Желание Н. Пашиняна использовать свой рабочий визит в целях оказания давления на Азербайджан в реанимировании вопроса статуса и освобождения пленных террористов, также провалились.

Российская сторона ставит приоритеты на двустороннее экономическое и региональное сотрудничество, открытие транспортных коридоров и налаживания диалога. Однозначно в Москве отлично знают и понимают, что ни Азербайджан, ни Турция не намерены захватить ни дюйма территории Армении (как пытается преподнести армянская сторона), тем более при наличии российской военной базы и договора ОДКБ.

Армянские лидеры всех мастей пытаются прикрыться турецкой угрозой для того , чтобы урвать у своего главного союзника как можно больше оружия и военной техники не для защиты, а для агрессии и поддержки остатков сепаратистов. Ведь ход боевых действий Второй Карабахской войны показал, что они велись полностью на территории Азербайджана, никак не затрагивая территорию Армении.

Пользуясь тем, что российские военнослужащие прикрывают армянские границы, армянская армия практически полностью принимала участие в боевых действиях на территории Азербайджана.

Анализ боевых потерь и захваченной военной техники армянской армии показывает, что большинство убитых и раненых-это граждане Армении, а новейшая техника была получена совсем недавно, на основе предоставленных кредитов. Армянская сторона, утратив почти 80% своего военного потенциала, как всегда надеется восстановить утраченное за чужой счёт.

Не имея значительной поддержки среди армянской диаспоры России, Н. Пашинян надеется хотя бы не дать возможность своим конкурентам воспользоваться этим фактором. Ведь значительно выросшая в последнее время армянская диаспора России за счёт гастарбайтеров, может повлиять на исход выборов в пользу его соперников.

Как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, никто не может оказать давление на Азербайджан в вопросах, связанных с территориальной целостностью Азербайджанского государства.

Президент России В. Путин также подтвердил, что согласно международному праву Карабах-это территория Азербайджана.

Вернувшись несолоно хлебавши в Ереван, окружение Пашиняна в очередной раз попыталось организовать провокацию и столкнуть Азербайджан и российских миротворцев, распространив утку о том, что после телефонного разговора Президентов Азербайджана и России, вопрос пленных террористов решён и командующий миротворцев уже везёт их в Ереван на своём самолете.

Это дезинформация имела две цели: успокоить разъярённых родственников пленных, которые блокировали дороги в Армении и министерство обороны и создать конфликтную ситуацию с миротворцами.

Провокация провалились, причём вину за это генерал Р. Муратов полностью возложил на армянскую сторону, чего и следовало ожидать.

Армянская сторона, ещё со времён начала Карабахского конфликта, привыкла в случае чего прятаться за спину российских военнослужащих, часто используя их как свой щит, но время поменялось. Россия больше не намерена таскать каштаны из огня для других, так что вне зависимости от того, кто победит на выборах в Армении и будет руководить страной, армянские политики должны учесть, что времена Дикого Запада на Южном Кавказе давно прошли.

Пярвин Мирзазаде