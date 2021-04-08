Слова Пашиняна о новой атомной станции не более чем популизм

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о новой атомной станции популизмом. По словам эксперта, серьезность подобного заявления вызывает вопросы, сообщает Day.Az со ссылкой на ИА "Экономика сегодня".

"Сегодня в Армении продолжает действовать второй энергоблок Армянской АЭС, но когда Пашинян только пришел к власти, он выражал недовольство его работой, поэтому в его заявлении много неясностей", - сказал Арешев.

Эксперт напомнил, что "Пашинян не был особенно отмечен в отстаивании армянских национальных интересов".

Политолог считает заявление Пашиняна обычным пиар-ходом премьер-министра. "Перед нами повод поговорить в социальных сетях. При этом существует комплекс нерешенных вопросов по продлению сроков работы действующего энергоблока Армянской АЭС. Правительству Армении нужно заняться данной проблемой, а не пытаться поймать журавля в небе в виде строительства новой атомной станции", - сказал Арешев.

Эксперт обратил внимание, что смысл в строительстве атомной электростанции существует только при постоянном спросе на электроэнергию.

"Азербайджан и Турция выступают категорически против функционирования второго энергоблока Армянской АЭС. Можно представить их реакцию, если предложение Пашиняна будет рассмотрено Москвой, но я думаю, что дело до такого не дойдет. Это новый информационный повод, который создал на пустом месте человек, случайно занимающий пост премьер-министра Армении", - сказал Арешев.