Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, 15 представителям аппаратов военных атташе двенадцати государств был представлен брифинг о воинской части, деятельности ВВС в Отечественной войне, а также даны ответы на их вопросы.

В ходе визита гостям была продемонстрирована авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы.

Военные атташе выразили признательность руководству Министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне. Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть ВВС.