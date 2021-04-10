ООН нужно задействовать в решении проблемы разминирования Карабаха

ООН должна быть задействована в решении проблемы разминирования территории Карабаха.

Об этом сказал Trend российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя тему минирования Арменией азербайджанских земель во время их оккупации, передает Day.Az.

По его словам, необходимо сформировать соответствующие комиссии, которые должны потребовать и получить от Армении карты минных полей.

"Установленных Арменией во время оккупации азербайджанских земель мин, к сожалению, достаточно для того, чтобы на них десятками гибли мирные граждане", - сказал он.