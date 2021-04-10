https://news.day.az/politics/1332863.html ООН нужно задействовать в решении проблемы разминирования Карабаха - российский политолог
ООН нужно задействовать в решении проблемы разминирования Карабаха - российский политолог
ООН должна быть задействована в решении проблемы разминирования территории Карабаха.
Об этом сказал Trend российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, комментируя тему минирования Арменией азербайджанских земель во время их оккупации, передает Day.Az.
По его словам, необходимо сформировать соответствующие комиссии, которые должны потребовать и получить от Армении карты минных полей.
"Установленных Арменией во время оккупации азербайджанских земель мин, к сожалению, достаточно для того, чтобы на них десятками гибли мирные граждане", - сказал он.
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