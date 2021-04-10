В Баку проводится третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета

В Баку проводится третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюрский совет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках заседания обсуждаются вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы съемки художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для медиаэкспертов.

Участники заседания также посетят Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.