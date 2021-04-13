Президент Ильхам Алиев: Еще во время войны я дал указание собрать номера

Еще во время войны я дал указание собрать номера.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"По существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит - свидетельство армянского дезертирства, потому что это - номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собрать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их", - сказал глава государства.