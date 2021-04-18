Решение карабахского вопроса дало мощный импульс отношениям Баку и Минска

Белорусско-азербайджанское сотрудничество имеет давние традиции, не раз мы друг другу серьезно помогали в трудные времена, для Беларуси был важен нефтяной сектор, для Азербайджана какие-то новые виды вооружений и техники, но только этим сотрудничество не исчерпывается. Ведь экономики двух стран в определенной степени взаимодополняемы, проблема была лишь в логистике и взаимной доставке товаров. На сегодняшний день можно сказать, что после урегулирования карабахского кризиса, инфраструктурная модель начнет развиваться, Азербайджан и Карабах получат новый импульс к развитию - ведь необходимо восстанавливать территорию, где понадобится белорусская техника и белорусские технологии.

Об этом Day.Az сказал военно-политический аналитик РБ, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.

Наш собеседник отметил, что прошлый год был сложным и напряженным для развития экономического сотрудничества, в первую очередь из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"При этом в прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов, увеличившись более чем на 30 товарных позиций, и Азербайджан вошел в число 15 крупнейших торговых партнеров РБ. Товарооборот в 2020 году просел в основном из-за сокращения поставки нефтяного сырья, но в силу наступающего профицита цена доставки азербайджанской нефти может быть снижена и поставки нарастут. Интересно, что ранее пресс-служба Президента РБ сообщила, что главы государств рассмотрят "основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества". И на неформальной встрече во вторник обсуждались в основном международные вопросы, а в переговорную комнату Президентам передали "толстые стопки документов"", - заявил он.

По мнению военно-политического аналитика, дружба глав государств накладывает свой отпечаток на отношения двух стран, которые активно развиваются, особенно в военно-промышленной сфере.

"За почти 20 лет сотрудничества, по данным открытых источников, Азербайджан приобрел у Беларуси танки Т-72, гаубицы Д-30, артиллерийские установки 2С7 "Пион", бронетранспортеры БТР-70, штурмовики Су-25, ракетные комплексы "Полонез" и многое другое. И надо понимать, что это не предел. Особенно, если учесть активность нового посла Беларуси в Баку А. Равкова, который ранее занимал пост министра обороны страны. Будучи еще по прежней должности знакомым с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, А.Равков практически сразу после войны прибыл к нему для обсуждения дальнейшего развития военно-технического сотрудничества. Тем более, что сам Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после событий в Карабахе заявил о необходимости "пополнить арсенал до тех пределов, которые были до войны"", - сообщил Тиханский.

Как отметил профессор, Лукашенко не раз заявлял также о готовности Минска работать с Баку в нефтяной сфере "на долгую перспективу".

"В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти после временной приостановки поставок сырья в Беларусь крупными российскими компаниями. В республику поступило порядка 720 тысяч тонн азербайджанской нефти. В 2021 году закупки продолжились: азербайджанское сырье поступает на Мозырский НПЗ для последующей переработки. В частности, азербайджанская SOCAR Trading заключила с белорусской стороной контракт на поставку примерно такого же объема - одного миллиона тонн. В январе и феврале были поставлены две партии азербайджанской нефти объемом по 90 тысяч тонн каждая. Эксперты полагают, что почти каждый месяц Госнефтекомпания Азербайджана будет продавать Беларуси один танкер нефти", -

По его словам, есть и другие направления сотрудничества:

"На Гянджинском автомобильном заводе с 2007 года действует сборочное производство белорусской автотракторной техники, Беларусь участвует в модернизации железнодорожной инфраструктуры Азербайджана, поставляя современные пассажирские поезда и локомотивы Stadler белорусско-швейцарского производства. Кстати, недавно белорусская сторона предложила Азербайджану свои поезда для Бакинского метрополитена. Минск выразил заинтересованность в поставках в Баку вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине, выпуск которой Беларусь налаживает по технологии "Спутник V".

Кроме того, среди населения Азербайджана большим спросом пользуется белорусская продовольственная продукция. Сегодня молочные и мясные изделия, произведенные в Беларуси, можно найти практически в любом крупном супермаркете в Баку.

Если посмотреть на обозначенную Администрацией Президента Беларуси повестку визита Лукашенко в Баку, то все эти пункты так или иначе в ней отражены", - заключил Александр Тиханский.

Абдул Керимханов