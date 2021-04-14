Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал Trend вице-премьер Украины Алексей Резников в ходе визита в освобожденный от оккупации Агдам, передает Day.Az.

"От имени страны и правительства заявляю, что мы готовы вам помочь. Одна из целей нашего визита - получить конкретные запросы и узнать, чем мы конкретно могли бы помочь", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что Украина готова участвовать в строительстве, восстановлении инфраструктуры, развитии продовольственной безопасности и фармацевтической сферы.

"На сегодняшний день есть ряд направлений, в которых Украина будет полезна для Азербайджана. Как вы знаете, Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Всем этим мы готовы поделиться с друзьями в Азербайджане", - сказал Резников.