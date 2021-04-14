30-летнюю работу МГ ОБСЕ нельзя считать эффективной, и она не имеет права давать рекомендации

Непонятно, с чем связано последнее заявление сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ. И в первую очередь потому, что отсутствует предмет переговоров. То есть конфликт урегулирован, соответствующие резолюции ООН выполнены, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

Кроме того, по его словам, работу МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет нельзя считать эффективной, и теперь она не имеет права указывать направления деятельности и давать рекомендации.

"В Минской группе никогда не было авторитетных дипломатов. Бывший американский сопредседатель Хогланд даже сделал такое признание: "Дипломаты обычно проводят время на этой должности, пока их не переведут на более высокую". Одной этой фразы достаточно, чтобы раскрыть истинную сущность МГ ОБСЕ и дать оценку ее деятельности.

Но почему Минская группа активизировалась? Почему сопредседатели выступили с таким заявлением? Вероятно, им больше нечего делать. Ведь они были заинтересованы именно в том, чтобы конфликт не был урегулирован. Они ищут страну, которую можно было бы посетить, чтобы провести время. Так что тема Карабаха всегда была для них своеобразным инструментом. Они хотят завуалировать свою 30-летнюю некомпетентность. Имитация деятельности стала для них своего рода традицией.

Решительно осуждаю последнее заявление МГ ОБСЕ и считаю, что она в дальнейшем не должна говорить на тему Карабаха. Потому что конфликт исчерпан, в этом вопросе поставлена точка. Теперь обсуждать нечего: Карабах - это Азербайджан!", - сказал Мусаев.