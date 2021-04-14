https://news.day.az/politics/1334149.html Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Азербайджан - ФОТО
Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Азербайджан - ФОТО
14 апреля завершился рабочий визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Беларуси в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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