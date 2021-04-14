Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Азербайджан

14 апреля завершился рабочий визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Беларуси в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.