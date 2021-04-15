Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената парламента Казахстана

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 15 апреля встретилась с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе азербайджанского парламента, приветствуя казахстанского спикера, председатель Милли Меджлиса сказала, что отношения между двумя странами охватывают множество областей. Она отметила, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Казахстаном. Было подчеркнуто, что подписанные между двумя странами документы являются прочной правовой базой для двустороннего сотрудничества. Налаженные между тюркоязычными странами стратегические отношения создают благоприятную основу для дальнейшего расширения сотрудничества между братскими странами.

Говоря о роли парламентов Азербайджана и Казахстана в развитии межгосударственных отношений, Сахиба Гафарова отметила деятельность групп дружбы в законодательных органах двух стран. Было отмечено, что обмен мнениями способствует углублению и развитию межпарламентского сотрудничества.

Сообщив о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, спикер Милли Меджлиса сказала, что конфликт уже стал историей, и Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий. Заявив, что Армения отказывается предоставить карты минных полей, Сахиба Гафарова добавила, что это нарушение принципов международного гуманитарного права и что международное сообщество должно повлиять на Армению в этом вопросе.

В ходе встречи председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сказал, что Азербайджан является очень важным и надежным партнером для его страны. Он отметил, что двусторонние связи динамично развиваются по всем направлениям, и для дальнейшего углубления отношений есть широкие возможности.

Маулен Ашимбаев отметил, что развитие двусторонних отношений между высшими законодательными органами положительно сказывается и на других сферах. Это важно с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Спикер Сената Казахстана также отметил, что Азербайджан внес очень важный вклад в деятельность парламента ТюркПА.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.