Приватизируется ООО «Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн" (далее - Общество) объявляется открытым для приватизации.
Приватизация Общества осуществляется методом продажи через инвестиционный конкурс.
В приватизации Общества наряду с местными инвесторами участвуют и иностранные инвесторы.
Министерству экономики поручено обеспечить приватизацию Общества в соответствии с законом Азербайджана "О приватизации государственного имущества" и со "II Государственной программой приватизации госимущества в Азербайджане", утвержденной указом Президента № 383 от 10 августа 2000 года.
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" поручено обеспечить управление и сохранение имущества до приватизации Общества.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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