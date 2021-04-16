Приватизируется ООО «Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о приватизации ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн" (далее - Общество) объявляется открытым для приватизации.

Приватизация Общества осуществляется методом продажи через инвестиционный конкурс.

В приватизации Общества наряду с местными инвесторами участвуют и иностранные инвесторы.

Министерству экономики поручено обеспечить приватизацию Общества в соответствии с законом Азербайджана "О приватизации государственного имущества" и со "II Государственной программой приватизации госимущества в Азербайджане", утвержденной указом Президента № 383 от 10 августа 2000 года.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" поручено обеспечить управление и сохранение имущества до приватизации Общества.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.