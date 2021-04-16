https://news.day.az/politics/1334732.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Гулиева
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Гулиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной выдающегося представителя азербайджанского кинематографа, известного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, персонального пенсионера главы государства, народного артиста, профессора Эльдара Гулиева.
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