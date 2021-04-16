Сахиба Гафарова и Валентина Матвиенко обсудили азербайджано-российские связи

В рамках визита в Санкт-Петербург (Россия) 16 апреля спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Как сообщает в пятницу Day.Az, приветствуя спикера Милли Меджлиса и азербайджанскую делегацию, Валентина Матвиенко сказала, что визит очень важен для дальнейшего развития тесных межпарламентских отношений между двумя странами. По ее словам, отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического союзничества. Отметив динамичное развитие отношений между двумя странами, Валентина Матвиенко подчеркнула роль двух президентов в дальнейшем углублении отношений. Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и России, она сказала, что эти связи вносят важный вклад в отношения между нашими странами.

Говоря о трехстороннем заявлении от 10 ноября, председатель Совета Федерации отметила, что этот документ важен для обеспечения мира в регионе. Коснувшись деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра, Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Центр сыграет позитивную роль в предоставлении точной и объективной информации. В ходе встречи также была отмечена важность углубления сотрудничества между странами региона.

Выразив удовлетворение встречей, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что такие встречи придают новый импульс развитию отношений между двумя странами. По ее словам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией в рамках ПА СНГ играет положительную роль в развитии отношений между законодательными органами двух стран. Было отмечено, что в последнее время сотрудничество между нашими странами во всех сферах стало более интенсивным и охватывает многие направления.

Коснувшись межпарламентских отношений, спикер Милли Меджлиса отметила роль парламентов двух стран в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Сахиба Гафарова сказала, что группы дружбы, действующие как в Милли Меджлисе, так и в Федеральном Собрании, продолжат свою деятельность более активно после окончания пандемии.

Приветствуя проведение конференции по борьбе с терроризмом в рамках весенней сессии ПА СНГ, спикер Милли Меджлиса сказала, что терроризм - одна из самых страшных проблем современности. Рассказав об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, который уже вошел в историю, председатель парламента подчеркнула важность подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления и добавила, что этот документ крайне важен для достижения в регионе долгосрочного мира и безопасности. Было отмечено, что Азербайджан в полной мере выполняет взятые на себя обязательства.

Сахиба Гафарова с сожалением отметила, что поступает информация по поводу тайного ввода армянской стороной войск на международно признанную территорию Азербайджана. По данным азербайджанской стороны, после завершения боевых действий группы из более чем 60 человек из Ширакской области, Гюмри и прилегающих районов Армении через Лачинский коридор были отправлены на территории, контролируемые азербайджанской армией, и эти диверсионные группы совершили террористические акты против азербайджанских военных и гражданского населения. Это грубое нарушение положений совместного заявления в ущерб миру и безопасности в регионе.

Коснувшись вопроса разминирования освобожденных территорий Азербайджана, Сахиба Гафарова отметила, что Армения до сих пор отказывается предоставить Азербайджану карту минных полей. Это противоречит международному праву и является военным преступлением. Председатель также подчеркнула важность давления международного сообщества на Армению в этом вопросе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.