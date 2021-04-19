"Без разрешения армян в Сочи и Краснодар не поедете!"

"Союз Армян России на Кубани активизирует свою деятельность" - с такими заголовками выходят армянские СМИ. Газета армян России уже не стеясняясь анонсирует очередной этап захвата Кубани и легализацию политических ожиданий армянства.

Сообщается, что еще "в декабре 2020 года в Региональном отделении Общероссийской общественной организации "Союз армян России" (РО САР) Краснодарского края состоялась отчетно-выборная конференция, в ходе которой делегатами, съехавшимися со всего края, был избран новый руководитель. Им стал известный кубанский общественно-политический деятель, предприниматель и меценат Камо Дикранович Айрапетян", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Кстати, это тот самый Айрапетян, который взял у ГК ВЭБ РФ 15 миллиардов рублей по кредиту, выданному банком на АО ПДК Апшеронск, и объявил себя банкротом. То есть, с одной стороны украл 15 миллиардов у россиян, а с другой стороны направляет эти деньги на формирование армянского спюрка на Кубани и "армянскую благотворительность". Кстати, дело рассматривается в арбитражном суде Краснодарского края, и в это же время Айрапетяна избирают главой Краснодарского отделения САР.

Представляете, сколько армянских делегатов со всей Кубани собирается на такие собрания? И ведь не случайно избираются на главенствующие позиции в стратегическом для армян отделении диаспоры (спюрка) такие вот "меценаты". Поскольку денег, набранных в России, у таких айрапетянов или галицких (арутюнянов) миллионы, откуда они отстегивают тысячи на показную благотворительность для простодушных россиян. Это позволяет им далее продвигаться во власть, и идти к главной цели - созданию в Краснодарском крае армянской автономии в РФ.

Армянская СПРАВКА для К.Д.Айрапетяна - "профессиональный управленец, хозяйственник, общественный деятель, активный инвестор и меценат. Избирался депутатом Армавирской городской Думы трех последних созывов. Член политсовета Армавирского отделения партии "Единая Россия", а также совета директоров товаропроизводителей Армавира. Председатель РО ООО САР по Краснодарскому краю, член приходского совета церкви "Успения Пресвятой Богородицы" ААЦ. Награжден благодарностью Президента России. Имеет звание "Почетный работник лесной промышленности" министерства Промышленности и торговли РФ. Награжден медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани". Удостоен почетного звания "Меценат Армавира". Награжден Золотой медалью Министерства Диаспоры Армении, высшей наградой САР "Золотой крест" и медалью "Святой Вардан" Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви". В таких героических армянских справках конечно ничего не говорится о финансовых махинациях, хищениях, криминале и прочем.

Стратегическая дуга Спюрка (армдиаспоры) в РФ протягивается на юге от Армавира до Краснодара. И полный комплект инструментов для реализации политических целей уже набран: деньги, власть, церковь.

Армянские СМИ берут интервью у нового главы САР на Кубани Камо Айрапетяна и спрашивают: "Как в общих чертах вы могли бы охарактеризовать влияние и потенциал регионального отделения?".

И Камо отвечает, фактически представляя свою стратегию для продвижения армян к установлению армянской автономии на Кубани. Выбираем из интервью главные тезисы:

- "РО САР Краснодарского края является крупнейшим подразделением в структуре общероссийской организации САР. Около пятидесяти местных отделений, представляющие интересы почти миллиона наших соотечественников - это, несомненно, как нельзя лучше характеризует потенциал структуры и уровень ее авторитета, как среди населения, так и во властных структурах Кубани".

-"Есть необходимость создания новых местных отделений - там, где работа организации еще не проводится. Поэтому, сегодня перед нами стоит задача изучить ситуацию на местах, в связи с чем сейчас проводится паспортизация местных отделений, чего ранее никогда еще не делалось".

- Прошли выездные совещания организации в Азово-Черноморском и Северном регионах Кубани. Будут приняты необходимые меры для лучшей координации деятельности местных отделений между собой и с руководством регионального отделения, что в итоге приведет к усилению структур и повышению их авторитета как у местного армянского и неармянского населения, так и у государственных структур".

Айрапетян также сообщил, что с первых дней своего пребывания у руля РО САР увековечил в Краснодаре имя композитора Арно Бабаджаняна, бюст которого был открыт в Детской школе искусств №11 столицы Кубани, а самой школе, по решению городской Думы Краснодара, было присвоено имя Арно Арутюновича. Об этом Gradator уже писал ранее.

Айрапетян в своем интервью прозрачно намекнул и на "тесное взаимодействие" с местными органами власти:

- "Не только на федеральном уровне, но и во всех структурных подразделениях САР, от регионального до местных отделений, выработались хорошие взаимоотношения и с исполнительной властью, и с депутатским корпусом. Более того, многие наши соотечественники являются депутатами местных советов. Традиционно хорошие связи организация поддерживает и с депутатами Законодательного собрания Кубани, а также с депутатами Государственной думы РФ от Краснодарского края Николаем Харитоновым и Константином Затулиным".

- "Региональное отделение САР поддерживает контакты с такими "профильными" административными структурами. Отделом по межнациональным отношениям и делам религии администрации города Краснодара руководит наш соотечественник Михаил Серопян".

Смысл доходит?! В администрации Краснодара межнациональные отношения и религия находятся под курацией активного члена армянской организации САР!

И вывод Айрапетяна: "Перед нашей организацией во властных структурах двери не закрываются. Когда есть необходимость, представители САР имеют возможность обсуждать с представителями власти любой вопрос на любом уровне".

Мы это знаем! Перед армянской организацией в Краснодаре (да и в целом в РФ) открыты все двери! Вопросы решаются на любом уровне! А это значит, что в свое время будет решен и главный вопрос - создания Армянской автономии в Краснодаре. Возможно, сначала это будет в форме культурной автономии. То есть, армяне умыкают у России самый богатый регион! Они всегда и везде заселяют и присваивают самые благоприятные регионы - Карабах, Краснодар, Сочи, Абхазия, Марсель, Калифорния и тд.

В Краснодарском крае действует много армянских общественных организаций, как зарегистрированных, так и неформальных. Среди них есть и такие, которые не входят в структуру САР - это различные информационные, культурные, спортивные , даже криминальные структуры и т.д. Армянство намерено объединить весь этот потенциал "на благо армянства". Дело происходит в России, но почему-то исключительно на "благо армянства".

Один из главных армянских инструментов влияния является Армянская апостольская церковь - и это не столько церковь, сколько политическая организация и духовный центр Спюрка. ААЦ направляет своих птенцов на создание "великой Армении", а когда надо, то и вооружает.

Краснодар, как известно, является центром Епархии юга России Армянской Апостольской Церкви. Сейчас армянство спешит с возведением в Краснодаре храма Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви. Чтобы упрочить свой духовный центр влияния в этом регионе, а со временем указать на "армянское наследие" на "исконных армянских землях" в Краснодарском крае.

Журналист задает вопрос Айрапетяну, "какие точки соприкосновения есть у двух армянских организаций - светской и религиозной", где фактически проговаривается, называя ААЦ организацией.

Именно в этом храме на юге РФ будет скоординирован штаб армянской диаспоры.

Айрапетян отвечает:

- "Трудно представить себе армянина, особенно в Диаспоре, вне духовной жизни, в стороне от своей национальной церкви. Поэтому для меня является вполне естественной необходимость теснейшего взаимодействия РО САР и Епархии Юга России ААЦ, одним из результатов которого станет продолжение строительства храма в Краснодаре. Светские и духовные армянские структуры должны не только действовать сообща, но и находиться рядом, олицетворяя тем самым глобальное единство нации. В ходе встреч с Архиепископом Мовсесом одной из договоренностей было строительство здания Общественного центра САР на территории церкви в Краснодаре".

Очевидно, что целенаправленно на территории церкви будет открыт офис САР, чтобы действовать совместно в качестве армянского поолитического и организационного штаба.

Как говорит Айрапетян, "для организации очень важно проводить работу не хаотично, а планово, где каждое действие имеет свою цель и значение".

Цель очевидна - создание Краснодарской армянской автономии на юге России. Россияне, потом в Сочи и Краснодар без разрешения армян не поедете...