https://news.day.az/politics/1335628.html Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев - ФОТО
Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев - ФОТО
Корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут посетили караван-сарай "Гаргабазар" в Физулинском районе Азербайджана, который армяне во время оккупации использовали в качестве хлева, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
Израильские журналисты ознакомились с последствиями армянского вандализма, в том числе с разрушениями, в регионе.
Отметим, что их визит на освобожденные территории Азербайджана продолжается. Накануне они посетили Агдам.
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