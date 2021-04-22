Недолго музыка играла: «На кол, на кол!», вместо «Никол, Никол!»

"У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба". Эта фраза из рязановского кинофильма "Гараж" вспоминается при взгляде на то, во что ныне превратилась жизнь премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Если лаконично, то это череда бесконечных позорных дней, сотканных из ненависти и презрения к тому, кого еще совсем недавно в РА именовали "реформатором" и "борцом с проклятой прежней властью".

Да, все еще памятно шествие Пашиняна с мегафоном в руках, в бейсбольной кепке и с рюкзаком за пазухой по городам и селам Армении. Практически везде к нему примыкали новые и новые желающие лично принять участие в том, что позже будет гордо названо "шашлычной революцией". В итоге, добрался Никол Воваевич аж до Еревана, где его поддержала уже и армия.

В итоге, состоялась его встреча с Сержем Саргсяном, по итогам которой, не выдержав сверлящего взгляда Пашиняна, третий президент РА подал в отставку. Кричали тогда армянские женщины "ура" и в воздух чепчики бросали. Мужчины, за отсутствием чепчиков, ограничивались еще большим криком "ура" с последующим распитием горячительных напитков и придумыванием легенд о своем личном героическом участии в свержении Азатовича.

Прошло совсем немного времени, а те годы, что у власти в РА находится Пашинян и его команда, с точки зрения истории являются мигом, и вот уже в адрес вчерашнего триумфатора слышны оскорбления, призывы совершить еще одно пешее, на сей раз безвозвратное и эротическое путешествие.

Говоря конкретнее, армянские СМИ всю среду освещали сорванный визит Пашиняна в Сюникскую область, где жители его встретили ругательствами и оскорблениями. Примечательно, что выходящий прежде в прямой эфир во время своих областных визитов глава кабмина на этот раз смог дать лишь 41-секундный материал с предпочитаемыми кадрами из визитов в различные регионы РА. И это понятно.

Не будет же Воваевич показывать, как он стремительно удалялся со своим кортежем, проигнорировав ждущих его в течение нескольких часов шурнухцев. Полицейские выставили кардон для того, чтобы автоколонна Пашиняна могла беспрепятственно проехать. Возмущенные шурнухцы забросали автоколонну Пашиняна яйцами. Хорошо, для Пашиняна, что не бомбу кинули. В стране с давними традициями использования террора в качестве способа ведения политической дискуссии возможно и такое.

В этом смысле, вполне себе реальным выглядит ремейк теракта в армянском парламенте. Первый, напомню, по версии многих армянских же аналитиков, был организован Робертом Кочаряном. Сейчас он активно пытается вернуть себе власть. Так что, Пашиняну надо бы аккуратнее себя вести и более тщательно проверять тех, кому поручена охрана НС. Да и вообще, на всякий случай, тазик железный под брюки Воваевичу вовсе не лишне будет надеть. Мало ли, как вдруг захотят отомстить ему граждане РА.

Это я еще и к тому, что большое недовольство им есть и в Горисе, жители которого пришли, чтобы попробовать рассказать Пашиняну о том, какую глубокую личную неприязнь, вплоть до невозможности кушать, они к нему испытывают. Сложно найти регион в РА, где бы царила кардинально иная атмосфера. И это в то самое время, когда официальная предвыборная в РА агитация еще не объявлена, но неофициальная уже вступила в решающую стадию.

Тут, даже имея два горба, борьбу с собственным народом не выиграешь. Вчера еще кричавшие "Никол, Никол!", ныне орут "На кол, на кол!". И объясняется это тем, увидели граждане РА не только поражение своей армии в 44-дневной войне и свыше пяти, а по другим оценкам свыше семи тысяч погибших в ее ходе военнослужащих. Они увидели, что у власти находится популист, который оказался не способен выполнить ни одно свое обещание.

Зато, роскошным особняком и крутой иномаркой обзавелся шурин (брат жены) премьера Грачья Акопян. До смены власти он был актером в одном из столичных театров, подрабатывал на съемках кино в эпизодах и массовках. Как ту не вспомнить о разнообразных фондах гражданской жены армянского премьера Анны Акопян, куда регулярно перечисляют большие суммы олигархи вроде Самвела Алексаняна, Артака Саркисяна и прочих.

Как тут не вспомнить и про то, что на ремонт правительственного особняка, в котором проживает семья Пашиняна, ушло 2 млн долларов, полмиллиона зеленых денег, согласно публикациям СМИ, было потрачено на иномарку для старшей дочери премьера Мариам Пашинян. Можно привести еще сотни наименований собственности, которая сегодня принадлежит тем, кто 3 года назад покупал в кредит телевизоры и стиральные машины. Так что, "На кол, на кол!" вместо "Никол, Никол!" звучит вполне логично.

Другое дело, что альтернативой Пашиняну являются еще более жадные и алчные господа, у многих из которых есть успешный опыт превращения в мультимиллионеров и миллиардеров в нищей стране. И, глядя на все это, понимаешь, что это не у Никола Воваевича и его окружения "два горба", а у граждан РА. А борьба их - выбор между очень плохим и ужасным. И в этой брьбе никаких яиц не напасешься...

Акпер Гасанов