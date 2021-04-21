"Убирайся вон" - жители Мегри не пустили Пашиняна на местное кладбище

Жители Мегри не пустили премьера Армении Пашиняна на местное кладбище.

"Убийца, убирайся вон, предатель", - под эти крики Никол вынужден покинуть территорию мегринского кладбища, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.