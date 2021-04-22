Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении.

Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев, передает Day.Az.

По его словам, компенсация может быть потребована не только за разрушенную инфраструктуру, но также и за минирование территории.

"Истребовать такую компенсацию вполне реально!" - добавил российский эксперт.