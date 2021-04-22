После исторической победы в 44-дневной Отечественной войне перед нами стоит одна из главных задач - привлечь Армению к ответственности на международном уровне. Эта страна, безусловно, должна ответить за разрушение наших сел, городов и поселков, незаконную эксплуатацию экономических ресурсов наших земель во время их 30-летней оккупации, уничтожение нашего материального и культурного наследия.

Об этом сказал Trend азербайджанский политолог Джейхун Ахмедли, передает Day.Az.

По его словам, Армения должна компенсировать Азербайджану весь ущерб, нанесенный в период оккупации.

"В целом определение размера материального и морального ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской оккупации, и решение вопроса его компенсации является одним из важных аспектов урегулирования конфликта. Согласно международному праву, государство должно полностью возместить ущерб, причиненный противоправным действием другой стороне. Это четко отражено в принятой в 2001 году резолюции ООН "Ответственность государства за его международно - противоправные деяния".

Согласно статье 31 резолюции, государство, совершившее противоправное деяние на международном уровне, обязано полностью возместить нанесенный ущерб, материальный или моральный. В резолюции также указаны формы полной и эффективной компенсации ущерба, а именно: реституция, компенсация, реабилитация, сатисфакция и другие.

Азербайджан считает приоритетным вопрос о компенсации ущерба, нанесенного в период оккупации. Работа в этом направлении уже началась. Подсчитываются масштабы ущерба, документируются разрушения, словом, все, что характеризует армянское варварство. Для обеспечения качества и прозрачности процесса используется помощь зарубежных специалистов. Особое внимание Президента Ильхама Алиева к этому вопросу свидетельствует о том, что в ближайшее время мы увидим реальные результаты в этом направлении", - сказал Ахмедли.