Франции следовало бы отказаться от сопредседательства в МГ ОБСЕ

Председатель Сената Франции и делегация, направляющаяся в Армению для участия в мероприятиях в память о так называемом "геноциде", должны соблюдать нейтралитет в карабахском вопросе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала член французского Сената и Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

По ее словам, чем занимать такую предвзятую, выгодную для Армении позицию, было бы лучше, если Франция отказалась бы от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

"В преддверии президентских выборов во Франции идет охота за голосами французов армянского происхождения. Наша дипломатия вызывает сожаление также с точки зрения уважения международного права", - добавила Натали Гуле.