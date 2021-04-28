Заявление Байдена по событиям 1915 года не имеет юридических последствий - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА США
Заявление Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года не имеет юридических последствий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала посол США в Армении Линн Трейси.
Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи.
Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.
Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.
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