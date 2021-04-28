Заявление Байдена по событиям 1915 года не имеет юридических последствий

Заявление Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года не имеет юридических последствий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала посол США в Армении Линн Трейси.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.