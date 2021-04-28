Развитие азербайджанского языка как государственного связано с именем великого лидера Гейдара Алиева

Развитие азербайджанского языка в качестве государственного связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал Trend заведующий отделом аналитического мышления и программирования Мониторингового центра Комиссии по государственному языку Азербайджана, доктор философии по филологии Шахлар Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев, который уделял большое внимание развитию азербайджанского языка, литературы и культуры, с конца 1960-х годов прошлого века проводил системную, последовательную политику в этой сфере.

Важное место в повседневной деятельности Гейдара Алиева, избранного руководителем республики на пленуме ЦК Коммунистической партии Азербайджана 14 июля 1969 года, занимала забота об азербайджанском языке, отметил ученый.

"Во второй половине 70-х годов прошлого века, когда готовилась Конституция Азербайджанской ССР, глава республики Гейдар Алиев направил послание творческим союзам, чтобы они потребовали включить в Конституцию особую статью об определении азербайджанского языка в качестве государственного. В результате статья 73 Конституции Азербайджанской ССР гласила: "Государственным языком Азербайджанской Советской Социалистической Республики является азербайджанский язык".

Именно в результате напряженной, планомерной борьбы 70-е годы прошлого века стали временем восстановления утраченного, исправления ошибок и фальсификаций в связи с азербайджанским языком и нашей национальной лингвистикой. В 70-е годы Баку вновь стал центром мировой тюркологии. Высоко оценивая это, великий лидер Гейдар Алиев говорил, что в Азербайджане также хорошо развита тюркология. Неслучайно единственный журнал Академии наук СССР по этой тематике - "Тюркология" издавался именно в Баку", - сказал Мамедов.

По его мнению, присуждение Государственной премии четырехтомному учебнику "Современный азербайджанский язык" по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева стало ярким проявлением большой заботы об азербайджанском языке.

"Великий лидер Гейдар Алиев с особой заботой относился к азербайджанскому языку, литературе и культуре и в годы независимости. Конституция Азербайджана (статья 21), принятая на референдуме 12 ноября 1995 года, закрепила за азербайджанским языком статус государственного.

Если формирование языковой политики, использование родного языка в качестве государственного связано с именем Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, то миссию по продолжению этой политики осуществляет Президент Ильхам Алиев. Предпринимаемые главой государства шаги по всестороннему развитию азербайджанского языка в условиях глобализации, защите норм литературного языка высоко оцениваются азербайджанскими лингвистами и представителями интеллигенции в целом", - сказал Мамедов.