Госсекретарь США огорчил армян

Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о "геноциде" армян в Османской империи.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на онлайн-встрече с иностранным журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв, а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", - сказал глава американской дипломатии.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого "геноцида армян", а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.