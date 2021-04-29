Директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, руководитель проекта "Большой Ближний Восток", политолог Али Гаджизаде и профессор, политолог Тогрул Исмаил (Анкара) обсудили последствия заявления президента США Джо Байдена по так называемому "геноциду армян" для региона и отношений между рядом государств, включая США и Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по мнению экспертов, США с подачи Джо Байдена совершают геополитическую ошибку, подрывая доверие столь важного союзника, как Турция, а также других стран тюркского, исламского мира, где Турция становится лидирующим государством.

Выступление Джо Байдена на тему так называемого "геноцида армян" является чисто политическим заявлением, не имеющим ничего общего с историческими фактами, и не содержит юридической основы. Армения вновь выступает в качестве разменной монеты в интересах крупных держав, а армянская диаспора противодействует нормализации ее отношений со странами региона. Азербайджан и Турция готовят соответствующие документы для привлечения Армении к ответственности за совершенные военные преступления. Армянские политические мифы будут разоблачены.