https://news.day.az/politics/1338629.html Израильские компании заинтересованы в восстановлении освобожденного Карабаха
Израильские компании заинтересованы в восстановлении освобожденного Карабаха
Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, выступая на 2-м заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии.
Он подчеркнул важность расширения связей между странами. На встрече обсуждались вопросы развития двустороннего экономического партнерства, сотрудничества в борьбе с пандемией и другие вопросы.
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