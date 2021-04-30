Израильские компании заинтересованы в восстановлении освобожденного Карабаха

Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, выступая на 2-м заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии.

Он подчеркнул важность расширения связей между странами. На встрече обсуждались вопросы развития двустороннего экономического партнерства, сотрудничества в борьбе с пандемией и другие вопросы.