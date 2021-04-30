Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля подписал распоряжение об утверждении договора, подписанного от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции мощностью 240 Мвт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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