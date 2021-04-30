https://news.day.az/politics/1338732.html Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля подписал распоряжение об утверждении договора, подписанного от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции мощностью 240 Мвт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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