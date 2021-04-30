Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет

После 44-дневной войны Азербайджан создал условия для поиска тел армянских военнослужащих, оставшихся на освобожденных территориях, и наряду с международными организациями и российскими миротворцами в поисковых мероприятиях участвовали и армянские военные. Однако, несмотря на призывы Азербайджана в течение 30 лет, Армения не предприняла никаких шагов по поиску убитых азербайджанцев на территориях, находящихся под ее контролем, и армянскую сторону никто не критиковал за это.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, передает Day.Az.

Министр сообщил, что несколько дней назад в Кельбаджарском районе было обнаружено массовое захоронение. "Получается, о таких массовых захоронениях было известно, но армянская сторона не предпринимала никаких шагов в этом направлении. Подобные действия не совместимы с человечностью", - сказал Джейхун Байрамов.

Министр добавил, что ряд европейских стран по-разному относится к конфликтам на постсоветском пространстве, придерживаясь избирательного подхода. Лишь некоторые страны изучают позиции обеих сторон, но они - исключение из правил", - добавил глава МИД Азербайджана.