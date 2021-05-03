Двое завершивших лечение в Турции азербайджанских военнослужащих вернулись на родину

Вернулись на родину, завершив лечение, двое тяжелораненых азербайджанских военнослужащих, отправленных ранее в Турцию Фондом "YAŞAT", сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациями при Президенте Азербайджана.

"Лечение Кямрана Гамидова и Эльнура Гулиева в Турции успешно завершено", - говорится в сообщении.

В Турции продолжаются лечение и реабилитация еще 65 раненых участников Отечественной войны Азербайджана.

Фонд "YAŞAT" держит под контролем процесс лечения военнослужащих до полного их выздоровления.

Напомним, что для обращения в Фонд и ознакомления с его работой действует портал yashat.gov.az.