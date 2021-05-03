Врун Арцрун, водивший армян за нос, шикует в США

Экс-глава пресс-службы министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, который 44 дня войны водил за нос армянский народ, рассказывая ему сказки о происходящем на фронте, сейчас находится в США и во всю наслаждается жизнью.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Арцрун, видимо теперь занимающийся продажей табачных изделий, выложил в своей группе на Facebook фотографию с дорогой сигарой и пожеланием доброго утра.

Олигархические настроения Ованнисяна вызвали недовольства среди армян, учитывая то, что в результате действий представленной им власти, Армения потерпела позорное поражение в войне.

"Кстати, примечательно, что после войны он утверждал, что якобы продолжит жить в Армении, однако со странной скоростью оказался в США, где приобрел квартиру. Некоторые интернет-пользователи даже утверждают, что Арцрун Ованнисян прибыл в Штаты при поддержке супруги премьер-министра РА Анны Акопян", - пишут армянские СМИ.