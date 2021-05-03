Фонд YAŞAT улучшил жилищные условия еще 77 семей шехидов и ветеранов войны

С 26 апреля по 2 мая Фонд YAŞAT улучшил жилищные условия семей 77 шехидов и ветеранов войны.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновация при Президенте Азербайджана, за отчетный период Фонд YAŞAT оплатил расходы на лечение 68 членов семей шехидов и ветеранов войны.

Помимо этого, были оплачены долги пяти семей шехидов.

Было отмечено, что планируется улучшить жилищные условия еще 20 человек, оплатить расходы на лечение 40 человек и погасить долги шести лиц из числа членов семей шехидов и инвалидов.