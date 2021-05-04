Армянские радикалы призывают признать Сергея Лаврова персоной нон грата

Члены радикальной армянской группировки "Сасна Црер" предлагают объявить персоной нон грата главу МИД России Сергея Лаврова, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что Лавров собирается посетить Армению 5-6 мая.

В рамках визита запланированы переговоры с руководством Армении, предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Очевидно, что антироссийские и антиазербайджанские настроения в армянском обществе проснулись с еще большей силой после Победы Азербайджана в Отечественной войне. В последние месяцы в Армении часто проталкиваются мысли о "предательстве", совершенным Россией в отношении армян, а также русофобские заявления.

Напомним, что официальный Ереван под руководством премьер-министра Пашиняна целенаправленно вел анти-российскую политику. Были закрыты российские телеканалы, запрещено обучение на русском языке, до сих пор героизируется пособник нацистов Гарегин Нжде.