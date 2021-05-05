Почти по Михалкову: раздавленный миф и АНКА в яме с гнилой водой

Я уже как-то писал о том, что глядя на выкрытасы мирового армянства вспоминаются басни Сергея Михалкова. Сегодня я хочу вспомнить очередную из них. Называется она "Просчитался". Итак, жил-был в своём логове один Волк. Своё жилище он никогда не чинил и не чистил. Оно было грязное, старое - того гляди, развалится! Проходил как-то мимо Волчьего логова Слон. Едва-едва задел за крышу, она и покосилась.

- Прости меня, пожалуйста, дружище! - сказал Слон Волку. - Я ведь нечаянно! Я её сейчас починю!

Слон был на все руки мастер и не боялся работы. Взял он молоток, гвозди и починил крышу. Стала крыша крепче, чем была. "Ого! - подумал Волк. - Да он меня, видать, испугался! Сперва передо мной извинился, потом сам мне крышу починил. Заставлю-ка я его поставить мне новый дом! Раз боится, значит, послушается!"

- Стой! - закричал он на Слона. - Ты что же это? Ты думаешь от меня так легко отделаться? Своротил мне крышу набок, кое-как её гвоздиками приколотил и хочешь удрать? Изволь построить мне новый дом! Да поживей, а то я тебя так проучу, что ты своих не узнаешь.

Ничего не ответил Слон, услышав такие слова. Он легко схватил Волка поперёк живота и швырнул его в яму с гнилой водой. А потом сел на Волчий дом и раздавил его.

- Вот тебе новый дом! - сказал Слон и ушёл.

- Ничего не понимаю! - удивился Волк, придя в себя. - То он меня боялся, прощения просил, а потом так поступил... Ничего не понимаю!

- Дурачина ты! - прокаркал старый Ворон, который всё это видел. - Ты просто не видишь разницы между трусостью и хорошим воспитанием!

Такая вот басня. А вспомнил яя ее потому, что армянская диаспора США и армянское же лобби этой страны устроили форменную истерику после того, как Администрация президента США Джо Байдена продлила приостановление действия поправки 907 "Акт о поддержке свободы", что означает, что прямая помощь США Азербайджану будет разрешена.

Армянский национальный комитет Америки выразил недовольство по этому поводу. В частности, АНКА отметил, что Байден, который неоднократно призывал бывшего президента Дональда Трампа полностью реализовать 907-ю поправку против Азербайджана, снял санкции Конгресса, открыв путь для помощи Азербайджану. В АНКА были в шоке еще и потому, что совсем недавно, всего-то с десяток дней тому назад, они отвешивали Байдену комплименты, отмечая его смелость, принципиальность и верность данному слову. Ведь, вот оно какое дело, Байден произнес слово "геноцид", говоря о событиях 1915 года в Османской империи

Но почти сразу же на на армян и ангажированных ими политиков был вылит ушат ледяной воды в виде отрезвляющих заявлений американского руководства. В АНКА с грустью прослушали заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о "геноциде армян" в Османской империи. Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить жертв, а не возложить на кого-то вину", указал он.

Дальше больше. В Госдепе США заявили, что цель недавних заявлений президента Байдена по событиям 1915 года, в которых он охарактеризовал их как "геноцид", не заключалась в том, чтобы повлиять на суверенный иммунитет Турции перед судами Соединенных Штатов. Это был уже второй, могучий удар по мировому армянству и АНКА в частности.Но это, как потом оказалось, было далеко не все.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и, касаясь развития двусторонних азербайджано-американских отношений, отметил важность дальнейшего укрепления связей между двумя странами, отметил сотрудничество в области энергетической безопасности, региональной безопасности, подчеркнул важность успешной реализации проекта Южный газовый коридор и высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане.

В ходе этого разговора Блинкен и отметил, что в этом году также временно приостановлено действие 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы". Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с этим. В то же время, он отметил в связи с недавним заявлением президента США о "геноциде армян", что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в нашем регионе в постсоветский период, и это заявление президента США было встречено азербайджанским руководством и общественностью с тревогой.

То есть, президент Азербайджана в очередной раз продемонстрировал, что США могут потерять не только Турцию, но и нашу страну, если начнут переигрывать и перегибать с заявлениями, которые в Баку и Анкаре встречают одинаково негативно. Это было то, чего в АНКА совсем не ожидали. Там до сих пор чертыхаются, возмущаются, рвут волоса везде, где они только растут, причем не только у себя.

Но в том все и дело, что и это еще не все. Президент Джо Байден разрешил оказание военной помощи Азербайджану, которая изначально была ограничена из-за конфликта Баку с Арменией и напряженности вокруг спорной территории Нагорного Карабаха, передает The Hill. Не знаю, как все это перенесут в АНКА, да в целом, в мировом армянстве. Там явно переоценили свою значимость, спутали дежурное заявление Байдена с ростом их, РА и армянства, значимости для США. Чего, в реальности, нет. И в итоге, произошло ровно то, о чем писал в своей басне Михалков- карточный домик армянских надежд был раздавлен, а АНКА был выброшен в яму с гнилой водой. Что, собственно говоря, мы и прогнозировали.



Акпер Гасанов