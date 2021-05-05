Армения: Предвыборный театр абсурда

Чем ближе парламентские выборы в Армении, тем больше армянские политики изощряются в попытках завоевать голоса избирателей, путём нагнетания в обществе антиазербайджанских и туркофобских настроений.

Не останавливаясь ни перед чем, все кандидаты соревнуются между собой в попытках доказать, кто из них наиболее радикален и непримирим.

Все это напоминает театр абсурда, где плохие актеры своей бездарной игрой пытаются заставить зрителя остаться в зале, которые хотят плюнуть и уйти, предварительно забросав сцену гнилыми помидорами.

Все, что в последнее время официальная армянская пропаганда пытается раскрутить ещё раз доказывает, что вместо достижения мира, примирения и диалога, взят курс на разжигание нового конфликта.

Как всегда, в первых рядах "борцов" выступает МИД Армении, который распространил очередное заявление о проводимых в освобождённом азербайджанском городе Шуше ремонтных работах.

Оставим на совести армянских "горе дипломатов" это смехотворное заявление, которое противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Просто обратим внимание на то, что МИД государства-агрессора, потерпевшего поражение во Второй Карабахской Войне, пытается вмешиваться во внутренние дела и читая нравоучения другому суверенному государству, которое проводит восстановительные работы на своей суверенной территории.

Особенно лицемерно это выглядит на фоне стертых с лица земли в период оккупации сотен азербайджанских городов и сел.

Эта наглость ещё раз доказывает, что полученный урок, к сожалению, армянскими политиками до конца не усвоен и видимо требуется очередная терапия железным азербайджанским кулаком.

Армянская сторона пытается использовать свой старый метод слёзного плача и стонов, в попытках ввести в заблуждение международную общественность и собственный народ, преподнося восстановительные работы в Шуше, как уничтожение культурных памятников.

Хотя наверняка в Ереване должны помнить слова Президента Ильхама Алиева, сказанные в одном из интервью во время войны, когда ангажированный западный журналист задал каверзный вопрос о повреждениях церкви в Шуше.

На это был дан четкий и конкретный ответ, что после войны все будет восстановлено и реставрировано в лучшем виде. Теперь же, восстановительные работы преподносятся армянской стороной, как чуть ли не разрушение и уничтожение.

Наверное надо ещё раз напомнить МИД Армении и их зарубежным друзьям, что город Шуша и вся территория Карабахского региона-это неотъемлемая часть независимой Азербайджанской Республики и никому, в том числе некоторым особо сердобольным международным чиновникам, не позволено вмешиваться в проводимые работы или пытаться надавить на Азербайджан!

Странно, что в очередной раз несоответствующее международному праву заявление МИД Армении прошло мимо ушей международных посредников, которые, как обычно, набрали в рот воды, когда речь идёт об армянских потугах посягать на чужую территорию.

Не отстаёт от своих незадачливых коллег из МИД, "великий" специалист по правам человека, а по совместительству кандидат в новые Бисмарки - Арман Татоян, который очевидно продолжает считать, что в мандат его деятельности входит и территория сопредельных государств.

Сей, так называемый юрист- недоучка решил продемонстрировать свои "гениальные" познания в области международного права. Он обратился в ряд международных организаций с обращением, в котором обвинил главу азербайджанского государства в разжигание "ненависти" к армянской нации.

По словам этого всезнайки, он глубоко изучил выступления Президента Ильхама Алиева и сделал вывод, что международные организации должны принять меры. То, что с мозгами у этого радетеля прав человека не все в порядке всем давно известно, но судя по его обращению, диагноз на лицо.

Отрадно, что А. Татоян наконец ознакомился с заявлениями Президента Азербайджана, но явно, что его болезнь прогрессирует, а то бы он наконец понял главное: Карабах это Азербайджан, раз и навсегда!

Ненависть и расизм застилают глаза армянскому омбудсмену, который готов пожертвовать армянским населением Карабахского региона Азербайджана, ради возможности занять доходное место нового главы правительства Армении. Ведь он уже предал своего старого друга и покровителя Н. Пашиняна, смешав его с грязью и обвинив в предательстве.

Не успокаиваясь, новый армянский Бисмарк обещал продолжить "пристально" следить за выступлениями Президента Азербайджана. Заявление А. Татояна окончательно показало, что обуреваемый желанием побыстрее достичь политического Олимпа, он готов ни перед чем не останавливаться, даже развязать новую войну, прикрываясь лживыми лозунгами о защите прав граждан другого государства.

Продолжая играть на национальных чувствах народа, армянские политики пытаются не только не допустить начала диалога и сотрудничества, а наоборот, ещё более усилить ненависть между народами.

Отсутствие политической воли у армянской стороны и желание реванша может не только разрушить хрупкий режим прекращения огня, но и вновь привести к возобновлению боевых действий.

Желание некоторых армянских политиков за счёт радикализма и "ура патриотизма" взять власть в стране очень опасно, так как это приведёт к полной национальной катастрофе.

Стремление определенных кругов в Армении сделать вид, что после поражения во второй Карабахской войне ничего не произошло и статус кво не поменялся, пытаясь даже диктовать условия Азербайджану, выглядят настолько комично, что традиционный театр абсурда просто отдыхает, по сравнению с этим дешевым балаганом.

Пярвин Мирзазаде