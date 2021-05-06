Кязым Гурбанов награжден орденом «Эмек» 2-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Кязыма Авдил оглу Гурбанова орденом "Эмек" 2-й степени за продолжительную эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.