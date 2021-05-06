https://news.day.az/politics/1340529.html Кязым Гурбанов награжден орденом «Эмек» 2-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Кязым Гурбанов награжден орденом «Эмек» 2-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Кязыма Авдил оглу Гурбанова орденом "Эмек" 2-й степени за продолжительную эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
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