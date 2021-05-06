Омбудсмен направила письмо в ООН и Совет Европы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Башель и Комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович о деятельности Уполномоченного по правам человека в Армении в регионе.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, в письме отмечается, что, несмотря на прекращение конфликта между Арменией и Азербайджаном, в СМИ и социальных сетях постоянно распространяются заявления и выражения, пропагандирующие агрессию и нетерпимость в отношении азербайджанцев под влиянием и давлением военно-политических властей Армении.

Подчеркивается, что такая политика угрожает правам человека, миру и безопасности не только в двух странах, но и во всем регионе: "Освободив от оккупации свои международно-признанные исторические земли, Азербайджан призывает Армению раз и навсегда прекратить конфликт и присоединиться к региональному сотрудничеству для установления мира и безопасности в регионе. К сожалению, военно-политические власти Армении не реагируют на эти призывы к сотрудничеству и настаивают на ведении пропаганды, разжигающей ненависть к Азербайджану на международном уровне.

Как Уполномоченный по правам человека, я призываю вас призвать Уполномоченного по правам человека в Армении и активные институты гражданского общества положить конец заявлениям, которые разжигают национальную ненависть, усиливают ненависть между двумя народами, и наоборот, работать для обеспечения надежной защиты прав человека и восстановления мирного сосуществования.

Это важное условие для установления мира и стабильности не только в Азербайджане и Армении, но и во всем регионе, для надежной защиты прав всех людей без какой-либо дискриминации".