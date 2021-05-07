Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в соответствии с Указом Президента Азербайджана "Об учреждении персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года №715 постановляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Махмудову Абдульахаду Алиса оглу

Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу

Нурзаде Али Гайыб оглу

Сеидову Урану Сейид Муса оглу

Шаровской Наталье Юрьевне.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.