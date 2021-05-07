Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в соответствии с Указом Президента Азербайджана "Об учреждении персональной стипендии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года №715 постановляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:
Махмудову Абдульахаду Алиса оглу
Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу
Нурзаде Али Гайыб оглу
Сеидову Урану Сейид Муса оглу
Шаровской Наталье Юрьевне.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
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