Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в пятницу встретился с директором Азиатского банка развития по Азербайджану Кендис Макдиган, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, осуществляемых масштабных восстановительных и строительных работах. Отметив, что устранение фактора оккупации создает возможности для нормализации отношений между двумя странами, министр подчеркнул необходимость серьезного соблюдения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ для этого. Было отмечено, что от реализации трехсторонних заявлений и открытия коммуникационных и транспортных линий выиграют все страны региона.

Кендис Макдиган сказала, что предоставленная информация важна для понимания общего контекста текущей ситуации. Она отметила, что сотрудничество с азербайджанской стороной до сегодняшнего дня осуществлялось во многих областях, включая транспортный и энергетический сектора, сферы информационных технологий, воды и других услуг городской инфраструктуры. Макдиган подчеркнула, что основным направлением остается приверженность связям, и с удовлетворением отметила, что в этом году Азербайджан примет у себя Конференцию министров Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Азиатского банка развития.

Министр довел до внимания собеседницы, что азербайджанская сторона высоко ценит поддержку, оказываемую Азиатским банком развития для диверсификации экономики и повышения конкуренции в Азербайджане.