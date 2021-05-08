Освобождение города Шуша переполняет каждого азербайджанца чувством гордости

Шуша - это святой город для каждого азербайджанца и особенно для музыкантов. Шуша славится выдающимися традициями, многие музыканты родились в этом городе. Шуша известна на весь регион, она всегда была консерваторией Кавказа. Многие выдающиеся ханенде родились в этом замечательном городе. То есть, у этого города свои традиции, ему присущ уникальный архитектурный облик. Во всех отношениях это выдающийся город, давший нашей стране и нашему народу много выдающихся деятелей культуры и искусства.

Об этом в интервью Day.Az сказал директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

По словам нашего собеседника, Шуша является, прежде всего, родиной мугама для каждого музыканта.

"Это на весь мир известная карабахская школа мугама, школа ковра. В Шуше была мастерская по производству музыкальных инструментов. К сожалению, по вине вандалов все это было разрушено и на протяжении почти 30 лет мы жили с мыслью, с надеждой, что вернемся туда, что Шуша будет обязательно освобождена от оккупации. Спустя 28 лет Шуша наконец-то с нами. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и доблестной армии Шуша и Карабах освобождены", - заявил Мурад Гусейнов.

Народный артист Азербайджана подчеркнул, что все граждане нашей страны очень гордятся ходом масштабных работ на освобожденных территориях.

"С каждым днем туда возвращается нормальная жизнь. Недалек тот день, когда в Шуше и других освобожденных городах наших предков будут проходить прекрасные фестивали и соревнования. Шуша будет одним из самых красивых городов в мире, там снова можно будет услышать детский смех и Шуша превратится в райское место.

Хочется прежде всего поблагодарить Президента Ильхама Алиева за то, что Шуша освобождена, за то, что сегодня чувство гордости переполняет каждого азербайджанца. Теперь каждый из музыкантов должен делать все от нас зависящее, ведь мы получили вдохновение на дальнейшие успехи и творческие достижения", - отметил директор Международного центра мугама.

Как считает наш собеседник, Распоряжение Президента Ильхама Алиева об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана действительно является историческим и важным для нашего народа, для культуры и исскусства нашей страны.

"Это даст возможность в ближайшее время вернуть Шуше ее архитектурный облик, ее былое величие и славу. В Шуше на самом высоком уровне будут проводиться международные фестивали, конкурсы, соревнования и мероприятия мирового уровня. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в Шуше пройдет музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Действительно, это имеет огромное значение и является предметом особой гордости для каждого из нас", - резюмировал Мурад Гусейнов.

Абдул Керимханов