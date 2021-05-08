Президент Ильхам Алиев выделил 3 млн манатов на строительство новой школы в Шуше
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил три миллиона манатов на строительство новой школы в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении главы государства о мерах в связи со строительством в городе Шуша новой общеобразовательной школы.
Согласно документу, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы №1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента министерству образования первоначально выделяется три миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вытекающие из него вопросы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре