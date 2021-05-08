На строительство, ремонт и реконструкцию учебных заведений в Баку выделено 20 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О мерах в связи со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией учебных заведений в Баку и его поселках".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, на продолжение работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учебных заведений в Баку и его поселках из суммы, указанной в подпункте 1.14.1 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений", Исполнительной власти города Баку выделяется 20 миллионов манатов.

Новость обновляется