https://news.day.az/politics/1341311.html На строительство, ремонт и реконструкцию учебных заведений в Баку выделено 20 млн - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На строительство, ремонт и реконструкцию учебных заведений в Баку выделено 20 млн - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О мерах в связи со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией учебных заведений в Баку и его поселках".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, на продолжение работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учебных заведений в Баку и его поселках из суммы, указанной в подпункте 1.14.1 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений", Исполнительной власти города Баку выделяется 20 миллионов манатов.
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